Порошенко официально открыл отремонтированную дорогу Ахтырка-Харьков 1 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На торжественное открытие дороги общего пользования государственного значения Р-46 прибыл президент Украины Петр Порошенко вместе с руководителями Харьковской и Сумской облгосадминистраций Юлией Светличной и Николаем Клочко.

«Сегодня на самом деле огромный праздник, потому что дорога Харьков-Ахтырка протяженностью 103 километра, на которую потратили почти 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 80-х годов прошлого века качественно и серьезно отремонтирована. Я сам по ней проехал и убедился в этом», - отметил Петр Порошенко.



Для справки. Трасса является самой интенсивной в регионе. По ней проезжают около 20 тысяч автомобилей в сутки (а в сезон сбора урожая - до 30 тысяч). Последний раз ремонтные работы здесь проводили в 1980-х годах, поэтому местами было разрушено не только покрытие, но и основа дороги. Ремонтировать ее начали в 2016 году, уложив 16 км выравнивающего слоя, в 2017-м сделали еще 17 км и отстроили путепровод в Губаревке, который был закрыт с 2008 года. Но основные работы на дороге провели в 2018-м. Она стала главным объектом дорожного строительства в области. Работы контролировала лично глава ХОГА Юлия Светличная.