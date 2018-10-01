Политика

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В Украине предлагают штрафовать агентов Кремля

В Украине предлагают штрафовать агентов Кремля
В Верховной Раде появился законопроект, который позволит Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать украинские СМИ за распространение фейковых новостей и отрицание российской агрессии.
Авторы законопроекта считают, что сейчас Нацсовет имеет достаточно полномочий, но их не хватает, чтобы реагировать на подыгрывание украинских СМИ России.

Если законопроект будет принят парламентом, Нацсовет будет иметь право наказывать СМИ за отрицание агрессии России. Также СМИ будут иметь проблемы из-за непризнания причастности Москвы к оккупации части территории Украины.

Кроме того, Нацсовет сможет штрафовать СМИ за распространение фейковых новостей, которые нацелены на создание ложного представления о процессах в стране.

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