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Ученые назвали причину увеличения количества ураганов на нашей планете

Ученые назвали причину увеличения количества ураганов на нашей планете
Международная группа ученых назвала потепление Атлантического океана одной из главных причин увеличения количества ураганов в 2017 году.
Об этом сообщает Naked-Science.

Применив климатическую модель HiFLOR, ученые выяснили, что при дальнейшем повышении температуры количество ураганов может только увеличиться.

HiFLOR является высокоточной моделью прогнозирования климата, созданной в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что данная модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. Также она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь 2017 года.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов было не явление Ла-Нинья (колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5°C – НВ), как предполагалось ранее, а необычное потепление Атлантического океана.

Напомним, в 2017 году в США прошли три сильнейших урагана: Ирма, Харви и Мария. В сентябре 2018 года на юго-восточное побережье США обрушился ураган Флоренс.

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