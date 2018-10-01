Экономика

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Посол Японии: Бизнес Японии готов к сотрудничеству с Харьковским регионом

Посол Японии: Бизнес Японии готов к сотрудничеству с Харьковским регионом
В ходе Международного экономического форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми призвал украинских бизнесменов налаживать связи не только с крупными японскими компаниями.
Выступая на пленарном заседании форума, Шигеки Суми отметил, что в этом году приехал в Харьковскую область с делегацией японских бизнесменов.

«Когда бизнесмены в Японии говорят о бизнесе в Харькове, у них смешанные чувства. С одной стороны, регион уже известен своими профессионалами, тем, что является большим учебным центром, военными технологиями. Но им также известно, что область граничит с территорией конфликта. Поэтому важно приглашать представителей бизнеса сюда, чтобы преодолеть негативный образ, чтобы показать - как на самом деле выглядит Харьков. Поэтому я рад видеть на форуме японских бизнесменов», - сказал посол.

Он отметил, что крупные японские компании заходят сегодня на рынок Украины и Харьковщины, в частности. Так, компания Toshiba подписала меморандум с АО «Турбоатом» относительно модернизации турбин и общего экспорта этих технологий за пределы Украины.

«Но Украина и Харьков должны привлекать также малый и средний бизнес Японии, которые составляют 99% японской экономики. Например, маленькая японская ІТ-компания решила вложить инвестиции в агробизнес в Украине и сегодня занимается производством и экспортом меда. Поэтому приглашайте не только крупных игроков. Малый и средний бизнес быстрее и охотнее налаживает связи», - сказал Шигеки Суми.

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