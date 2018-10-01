В Харькове начали работать инспектора по парковке

Данная должность введена в связи с расширением компетенции органов местного самоуправления.
Муниципальные инспектора по парковке являются должностными лицами, которые будут иметь полномочия привлекать к административной ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств и эвакуировать их.
На сегодняшний день в Департаменте территориального контроля уже приступили к работе восемь инспекторов. Планируется увеличение штата до 50 человек на данную должность, о чём объявлен соответствующий конкурс.
Парковщики, работающие в данное время по городу, будут продолжать свою работу в старом режиме, беря оплату за пользование парковочным местом, в отличие от инспекторов, которые являются представителями власти.
Также соответствующими структурами города, в данный момент разрабатываются автоматизированные системы парковки.