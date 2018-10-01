Власть

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В Харькове начали работать инспектора по парковке

В Харькове начали работать инспектора по парковке
Данная должность введена в связи с расширением компетенции органов местного самоуправления.
Муниципальные инспектора по парковке являются должностными лицами, которые будут иметь полномочия привлекать к административной ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств и эвакуировать их.

На сегодняшний день в Департаменте  территориального контроля уже приступили к работе восемь инспекторов. Планируется увеличение штата до 50 человек на данную должность, о чём объявлен соответствующий конкурс.

Парковщики, работающие в данное время по городу, будут продолжать свою работу в старом режиме, беря оплату за пользование парковочным местом, в отличие от инспекторов, которые являются представителями власти.

Также соответствующими структурами города, в данный момент разрабатываются автоматизированные системы парковки.

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