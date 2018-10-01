Политика

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В Кремле разработали дерзкий план подчинения Беларуси

В Кремле разработали дерзкий план подчинения Беларуси
В Москве уже разработали план поглощения Беларуси на случай, если к власти вместо действующего президента Александра Лукашенко придет лидер с прозападным курсом.
Так, в случае, если Лукашенко все же лишится власти, она должна оказаться только в руках лидера с пророссийскими настроениями. При таком развитии событий процесс интеграции с Россией будет развиваться очень быстро. Это приведет к тому, что уже к середине века аннексия будет совершенно естественной.

Также упоминается и о так называемом плане "Б". Он разработан на случай, если новый президент Беларуси будет прозападным или если сам Лукашенко начнет играть против Кремля. В таком случае, придется применить силу, используя, например, сценарий, аналогичный аннексии Крыма.

Поступая таким образом, Россия хочет передвинуть свою границу на восток, оставив предупреждение для Польши, стран Балтии и НАТО.

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