В Кремле разработали дерзкий план подчинения Беларуси 1 октября 2018 г. источник 0 0

В Москве уже разработали план поглощения Беларуси на случай, если к власти вместо действующего президента Александра Лукашенко придет лидер с прозападным курсом.

Так, в случае, если Лукашенко все же лишится власти, она должна оказаться только в руках лидера с пророссийскими настроениями. При таком развитии событий процесс интеграции с Россией будет развиваться очень быстро. Это приведет к тому, что уже к середине века аннексия будет совершенно естественной.



Также упоминается и о так называемом плане "Б". Он разработан на случай, если новый президент Беларуси будет прозападным или если сам Лукашенко начнет играть против Кремля. В таком случае, придется применить силу, используя, например, сценарий, аналогичный аннексии Крыма.



Поступая таким образом, Россия хочет передвинуть свою границу на восток, оставив предупреждение для Польши, стран Балтии и НАТО.