На возрожденном стадионе в Дергачах прошел турнир на Кубок Президента Украины 1 октября 2018 г. источник 0 0

Победителей турнира - команду юных воспитанников ФК «Металлист 1925» - лично поздравил Глава государства.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Петр Порошенко посетил мероприятия по случаю открытия после реконструкции стадиона «Авангард» в Дергачах. Стадион вернули в собственность территориальной громады и капитально отремонтировали в 2018 году, обновив всю инфраструктуру, зрительские трибуны и поле. К открытию стадиона приурочили соревнования на Кубок Президента Украины. Участие в них приняли футбольные команды детей 2008 - 2009 годов рождения из разных регионов страны. Победу в турнире завоевала харьковская команда «Металлист 1925» 2008-2009 годов рождения, вторыми стали футболисты команды «Темп» из Энергодара Запорожской области.



Поздравив лучших спортсменов, Президент Украины также отметил качество проведенных на стадионе работ.



«Новый стадион открывается с соревнований на Кубок Президента. С хорошим полем, с хорошей инфраструктурой. Жители Дергачей могут подтвердить, что они давно этого ждали. Очень-очень давно стадион был разрушен, затем перепродан частной компании, и громада была лишена возможности на этом стадионе заниматься спортом. Затем - объединение усилий. Президент попросил Юлию Александровну, главу ХОГА, она попросила частных партнеров, чтобы они подумали и, возможно, сделали качественный вклад для громады. Очень хорошо, что откликнулись, что интересы громады не остаются без реакции, что власть сегодня повернута лицом к обществу. Что дети имеют возможность здесь проводить такие фантастические турниры», - сказал Глава государства.



Он подчеркнул, что стадион в Дергачах восстановили за год - «объединив средства громады, районного и областного бюджетов», и отметил, что такие возможности для развития громад предоставила проведенная в стране децентрализация.



«Что раньше было? Ни копейки не выделяли громадам. Я пообещал, что мы проведем децентрализацию. Львиная доля государственных денег пойдет людям. И сегодня более 51% сводного бюджета государства принадлежит громадам. Принадлежит людям. И уже у местной власти громада имеет право и обязана спросить, как эти деньги расходуются. Нравится, когда они тратятся на такие стадионы? Нравится. Нравится, когда каждая копейка тратится только через прозрачную систему государственных закупок «Прозоро»? Нравится, потому что мы не дадим им воровать. Нравится, когда с учетом мнения громады решается вопрос: строить школу, детский сад, больницу, освещение или стадион? Именно к этому мы и стремились. И я уверен, что мы не повернем обратно. Мы никому не дадим остановить Украину, которая идет по пути реформ», - подчеркнул Президент.



В дальнейшем обновленный стадион в Дергачах будет принимать спортивные мероприятия не только городского, но и районного и областного уровня. Спортивное сооружение имеет 530 зрительских мест и является в настоящее время крупнейшим и самым современным стадионом в районе.