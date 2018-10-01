Выяснилось, когда изберут нового главу единой Украинской православной церкви 1 октября 2018 г. источник 0 1

Руководитель единой поместной церкви будет избран на Объединительном соборе, когда Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

Об этом сообщается со ссылкой на Предстоятеля УПЦ КП Филарета.



По словам Филарета, томос об автокефалии получит новый глава УПЦ.



Отмечается, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.



Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви. Он добавил, что поместная церковь в дальнейшем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.