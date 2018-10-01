Общество

  • 129
    •  / 

Выяснилось, когда изберут нового главу единой Украинской православной церкви

Выяснилось, когда изберут нового главу единой Украинской православной церкви
Руководитель единой поместной церкви будет избран на Объединительном соборе, когда Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.
Об этом сообщается со ссылкой на Предстоятеля УПЦ КП Филарета.

По словам Филарета, томос об автокефалии получит новый глава УПЦ.

Отмечается, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата.

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви. Он добавил, что поместная церковь в дальнейшем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3272.53 грн
100 USD 2826.99 грн
10 RUB 4.3101 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи