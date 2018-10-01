Украина

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В Украине стартовал осенний призыв

В Украине стартовал осенний призыв
С 1 октября в Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу, который завершится 31 декабря.
Общее количество лиц, которых планируется призвать на срочную службу, составляет 17960 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 9010 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1550, в Национальную гвардию - 6500 человек.

На финансирование осеннего призыва Кабмин выделил 64,96 миллионов гривен. Объем расходов на одного призывника составляет 3 617,13 гривен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продлил сроки проведения призывов украинцев на срочную военную службу на один месяц - до декабря 2018 года.

В Генштабе ВСУ пояснили, что продление сроков осеннего призыва связано с увеличением количества призывников для комплектования войск Нацгвардии и Госпогранслужбы.

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