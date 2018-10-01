В Украине стартовал осенний призыв 1 октября 2018 г. источник 0 0

С 1 октября в Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу, который завершится 31 декабря.

Общее количество лиц, которых планируется призвать на срочную службу, составляет 17960 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 9010 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 900, в Государственную пограничную службу - 1550, в Национальную гвардию - 6500 человек.



На финансирование осеннего призыва Кабмин выделил 64,96 миллионов гривен. Объем расходов на одного призывника составляет 3 617,13 гривен.



Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продлил сроки проведения призывов украинцев на срочную военную службу на один месяц - до декабря 2018 года.



В Генштабе ВСУ пояснили, что продление сроков осеннего призыва связано с увеличением количества призывников для комплектования войск Нацгвардии и Госпогранслужбы.