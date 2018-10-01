Культура

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В Фельдман Экопарк проводили сентябрь грандиозной выставкой собак

В Фельдман Экопарк проводили сентябрь грандиозной выставкой собак
Всеукраинская выставка собак «Осенний бал – 2018» собрала в этом году в Фельдман Экопарк рекордное количество участников и зрителей, став главным событием последних выходных сентября.
Почти полтысячи четверолапых самых разных пород соревновались в ловкости, сообразительности, умении выполнять команды, а профессиональное международное жюри тестировало и оценивало их внешний вид в соответствии с племенными стандартами и присуждало награды победителям. Более 7000 гостей приехали посмотреть на это масштабное кинологическое шоу, которое уже в четвертый раз проходит на территории Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк. Выставка традиционно прошла под патронатом Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» при организационным участии Харьковского городского отделения Кинологического союза Украины «Природа» и питомника молоссов Santa House Feldman.



«С каждым годом уровень выставки растёт, а участников становится все больше. Мы стараемся делать все, чтобы и конкурсантам было интересно и комфортно, - рассказал соорганизатор выставки, директор питомника Santa House Feldman Валерий Уваров.

В программе выставки, кроме рингов для разных пород собак, были соревнования по преодолению препятствий и выступления служебных собак. Также свое мастерство продемонстрировали профессиональные грумеры – «собачьи парикмахеры», кроме того, состоялся костюмированный конкурс красоты собак и их владельцев «Я такой красивый».

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