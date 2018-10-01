Харьковский судья заявил об угрозах в свой адрес 1 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Судья Апелляционного суда Харьковской области заявил, что ему и его семье угрожают. Об этом говорится в сообщении Плетнева, размещенном на сайте Высшего совета правосудия.

По словам Плетнева, 21 сентября в "Телеграмм" на его телефоне поступило сообщение от пользователя с ником Тризуб, которое содержит элементы угроз и оскорбления в адрес других судей. Сообщение было связано с именем одного из народных депутатов от Харьковской области.



"Для справки сообщаю, что я знаю, что такую фамилию имеет один из народных депутатов Украины от Харькова, с которым я не знаком, никогда не общался и дел с его участием никогда не рассматривал. В настоящее время в моем производстве также нет дел, в которых этот человек был бы стороной", - написал Плетнев.