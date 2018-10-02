В Художественном музее Харькова откроется выставка Non-fiction 2 октября 2018 г. источник 0 0

Экспозиция посвящена жанрам, принципиально обращенным к работе с натуры.

Презентуют натюрморты Виктора Звольского, пейзажи Украины и зарубежья Александра Лысенко, скульптуры Владимира Кочмаря, современные и исторические портреты Александра Шило.



В основе произведений лежит тема сходства создаваемого художником образа - изображение лица, ландшафта, вещи - с видом натуры. Эта тема осмысливается как особая ценность, связанная с переживанием визуального восприятия окружающего мира, которое дарит особую радость зрительных ощущений.



Выставка откроется 4 октября в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.



Справки - по тел. (057) 706-33-94.