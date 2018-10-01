Здоровье

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Ученые разработали революционный метод лечения аппендицита

Ученые разработали революционный метод лечения аппендицита
Вместо разрезов, шрамов и долгого восстановления пациентам будут предлагать уникальные таблетки.
Ученые Университета Турку разработали революционный метод лечения аппендицита с помощью антибиотиков. Вместо удаления воспаленного придатка слепой кишки исследователи предлагают принимать особый вид антибиотиков.

В течение пяти лет ученые тестировали уникальный препарат на людях. В результате стало понятно, что введение антибиотика эртапенем позволяет практически полностью снять воспаление и устранить причину его появления без оперативного вмешательства. После приема эртапенема пациентов переводили на более "мягкие" таблетки - метронидазол и левофлоксацин, пишет ЛАЙФ.

В рамках исследований на людях ученые выяснили, что после лечения вероятность повторного проявления болезни составляет лишь 39%. При этом процесс восстановления после курса антибиотиков проходит вдвое быстрее - всего 3–4 дня вместо 10–12 при оперативном вмешательстве без осложнений.

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