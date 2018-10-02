Экономика

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Принято важное решение для улучшения ведения бизнеса в Украине

Принято важное решение для улучшения ведения бизнеса в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий внедрение механизма "единого окна" и оптимизацию контрольных процедур на таможне.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" был принят Верховной Радой в июле 2018 года.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности

Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме. Он является одним из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране.

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