Принято важное решение для улучшения ведения бизнеса в Украине 2 октября 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий внедрение механизма "единого окна" и оптимизацию контрольных процедур на таможне.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Соответствующий закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" был принят Верховной Радой в июле 2018 года.



Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности



Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме. Он является одним из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране.