В Харькове передали в суд дело виновника смертельного ДТП: видео-факт 1 октября 2018 г. источник 0 0

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 50-летнему водителю автомобиля ВАЗ, который в результате рискованного маневра буквально "пригвоздил" женщину к столбу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в октябре 2016 года на перекрестке улиц Полтавский шлях и Холодногорская мужчина на большой скорости выехал на тротуар и сбил пешехода, после чего врезался в опору линии электропередач. От полученных травм 34-летняя пострадавшая на следующий день скончалась в больнице. По данным следствия, в момент ДТП харьковчанин был пьян.



Горе-водителя также доставили в медицинское учреждение, однако он покинул его и скрылся от наказания на территории РФ. В Украину он вернулся лишь спустя 1,5 года и сразу же был задержан правоохранителями. Сейчас злоумышленник находится под стражей. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.