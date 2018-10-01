Политика

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Инсайд: В Москве задержан украинский экс-министр

Инсайд: В Москве задержан украинский экс-министр
Бывший министр транспорта Украины и депутат Верховной Рады Николай Рудьковский был задержан в Москве, сообщает информированный источник.
По информации собеседника агентства Интерфакс, Рудьковский был задержан 28 сентября на Новой Басманной улице в центре российской столицы.

В феврале 2017 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Рудьковскому обвинение по статье 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой).

По данным СК РФ, 14 июня 2014 года, Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимал участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".

В мае Рудьковского задержали в Дубае за поддельный иранский паспорт. Вскоре украинского министра отпустили из-под стражи, после чего он покинул ОАЭ.

Экс-нардеп имел проблемы и с украинским Интерполом, фигурируя в деле о похищении экс-главы Нефтегаздобыча Олега Семинского, среди владельцев которой ранее числились Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Рудьковский был снят с розыска Интерпола, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин.

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