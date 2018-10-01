Спорт

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В Харькове открыли первый в Украине коммунальный Велодом

В Харькове открыли первый в Украине коммунальный Велодом
Коммунальный спортклуб примет велосипедистов, любителей спортивного ориентирования, а зимой — лыжников.
30 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл спорткомплекс «Велоцентр», расположенный в начале велодорожки вдоль Белгородского шоссе. В первом в стране коммунальном центре для любителей велосипедного спорта под одной крышей расположены тренировочные залы, места для обучения  новичков и занятий фристайлеров, укомплектованные тренажерами и инвентарем.



«Вы знаете мое отношение к спорту, и оно не меняется: нам нужны новые стадионы  и клубы, ведь это здоровье и дух Харькова. Сегодня мы открыли крутое место для учебы,  тренировок и просто тусовки ребят с великами, а зимой - лыжников, любителей спортивного ориентирования, и даже собачьи упряжки будут! Пусть вас не отпугивает модный ремонт - это коммунальный спортклуб по месту жительства, для детей и всех желающих, просто он новый. Берите байк, друзей и приезжайте, осень обещает быть теплой», - сказал Геннадий Кернес после открытия Велоцентра.



В новом спортклубе есть три спортивных зала общей площадью около 600 кв. м, оснащенных компьютерными велотренажерами. В Велоцентре и на прилегающей территории будут проводиться занятия по легкой атлетике, лыжному спорту, спортивному ориентированию, ездовому спорту, скандинавской ходьбе и триатлону.





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