В Харькове открыли первый в Украине коммунальный Велодом

Коммунальный спортклуб примет велосипедистов, любителей спортивного ориентирования, а зимой — лыжников.

30 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл спорткомплекс «Велоцентр», расположенный в начале велодорожки вдоль Белгородского шоссе. В первом в стране коммунальном центре для любителей велосипедного спорта под одной крышей расположены тренировочные залы, места для обучения новичков и занятий фристайлеров, укомплектованные тренажерами и инвентарем.«Вы знаете мое отношение к спорту, и оно не меняется: нам нужны новые стадионы и клубы, ведь это здоровье и дух Харькова. Сегодня мы открыли крутое место для учебы, тренировок и просто тусовки ребят с великами, а зимой - лыжников, любителей спортивного ориентирования, и даже собачьи упряжки будут! Пусть вас не отпугивает модный ремонт - это коммунальный спортклуб по месту жительства, для детей и всех желающих, просто он новый. Берите байк, друзей и приезжайте, осень обещает быть теплой», - сказал Геннадий Кернес после открытия Велоцентра.В новом спортклубе есть три спортивных зала общей площадью около 600 кв. м, оснащенных компьютерными велотренажерами. В Велоцентре и на прилегающей территории будут проводиться занятия по легкой атлетике, лыжному спорту, спортивному ориентированию, ездовому спорту, скандинавской ходьбе и триатлону.