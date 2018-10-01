Фестиваль в Харькове собрал 77 пар близнецов 1 октября 2018 г. источник 0 0

В Харькове прошел необычный фестиваль Dafi Twins Day, который собрал 77 пар близнецов и четверо тройняшек.

Сначала близнецы устроили парад в торговом центре, а позже на сцене братья и сестры демонстрировали свои таланты.



Возраст самых младших участников парада близнецов составил один год и 10 месяцев, а самым старшим исполнилось 75 лет. Среди харьковских близнецов и тройняшек организаторы праздника отобрали 11 пар близнецов и одну тройню, которые устроили самое настоящее шоу: они показывали публике и судьям свои таланты и умения. Победу жюри отдало 19-летним сестрам Полонским, которые показали театрализованный этюд по мотивам известного произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Приехали на харьковский фестиваль и певицы-близнецы из дуэта "Анна-Мария".



Примечательно, что первое подобное мероприятие было организовано в 2010 году, но спустя восемь лет его решили возобновить.