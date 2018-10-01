Общество

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Синоптик дала обнадеживающий прогноз

Синоптик дала обнадеживающий прогноз
В Украине в ближайшие дни ожидается повышение ночных температур.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Вероятность заморозков существенно уменьшается, если и вообще не исчезает. Уже с завтра (2 октября) к нам придут атмосферные фронты, которые принесут увеличение облачности. Облачность прикроет небо, а укутанное небо не пустит заморозки. В дневные часы температура воздуха ожидается от +12 до +17 градусов, разве что на юге еще удержится приятное тепло, местами до +22 градусов», - пишет синоптик.

В Киеве со вторника по четверг увеличение облачности, периодически небольшие дожди, днем ​​прохладно, но ближе к выходным температура поднимется до +18 градусов.

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