Под Харьковом создали мощный электровелосипед: видео-факт 1 октября 2018 г. источник 0 0

В городе Песочин Харьковской области команда энтузиастов-изобретателей разработала и создала разборный электровелосипед, который на одном заряде преодолевает 80 километров.

Этому байку, по словам создателей проекта "Мамонт-байк", не страшны грунтовки, бездорожье и горы, а городской асфальт и вовсе не создаст проблем. От зарождения идеи до создания первой серийной модели электровелосипеда прошло почти три года – за это время изобретатели перепробовали пять различных концепций. Сейчас байк может развивать скорость до 75 километров в час, а заряда аккумулятора в среднем хватает на 80 километров. Цена "Мамонта" в Украине стартует от 4 тысяч долларов, а за границей такие модели стоят в два, а то и три раза дороже.



Всех желающих изобретатели приглашают на бесплатные тест-драйвы. Электровелосипеды уже разъехались по всей Украине, также у них есть покупатели в Соединенных Штатах.