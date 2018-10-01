Технологии

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Под Харьковом создали мощный электровелосипед: видео-факт

Под Харьковом создали мощный электровелосипед: видео-факт
В городе Песочин Харьковской области команда энтузиастов-изобретателей разработала и создала разборный электровелосипед, который на одном заряде преодолевает 80 километров.
Этому байку, по словам создателей проекта "Мамонт-байк", не страшны грунтовки, бездорожье и горы, а городской асфальт и вовсе не создаст проблем. От зарождения идеи до создания первой серийной модели электровелосипеда прошло почти три года – за это время изобретатели перепробовали пять различных концепций. Сейчас байк может развивать скорость до 75 километров в час, а заряда аккумулятора в среднем хватает на 80 километров. Цена "Мамонта" в Украине стартует от 4 тысяч долларов, а за границей такие модели стоят в два, а то и три раза дороже.

Всех желающих изобретатели приглашают на бесплатные тест-драйвы. Электровелосипеды уже разъехались по всей Украине, также у них есть покупатели в Соединенных Штатах.

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