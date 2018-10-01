Политика

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Президент Украины: Харьковщина - ключевой регион в оборонном комплексе страны

Президент Украины: Харьковщина - ключевой регион в оборонном комплексе страны
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Харьковский регион является ключевым для оборонного комплекса.
Об этом глава государства сказал в ходе Х Международного экономического форума в Харькове.
 
«Для меня, как для Президента Украины, и для украинского правительства Харьковщина - ключевой регион в оборонном комплексе страны. Именно здесь куется прочная броня Вооруженных сил Украины. Область демонстрирует переход от внешней торговли сырьем и материалами к экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции, который требует создания инновационной инфраструктуры, интеграции науки и бизнеса, взаимной помощи», - отметил Петр Порошенко.

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