Экономика

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Укроборонпром избавится от части своих заводов

Укроборонпром избавится от части своих заводов
Государственный концерн Укроборонпром сформировал список оборонных предприятий, которые планирует передать в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) для дальнейшей приватизации.
Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что уже сейчас сформирован перечень из предприятий, которые будут передаваться в Фонд государственного имущества Украины.

В список попали непрофильные предприятия, которые занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили всякое производство.

В госконцерне отметили, что на первом этапе планируется передать Фонду госимущества около десяти предприятий, на которых суммарно в штате находится около 300 работников.

Напомним, что в июне Наблюдательный совет концерна Укроборонпром поддержал предложение руководства передать 30 предприятий ФГИ.

В состав созданного в 2010 году указом президента Укроборонпрома входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию Укспецэкспорт и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, Укроборонпром совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

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