Укроборонпром избавится от части своих заводов 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Государственный концерн Укроборонпром сформировал список оборонных предприятий, которые планирует передать в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) для дальнейшей приватизации.