Укроборонпром избавится от части своих заводов

Об этом сообщила пресс-служба
госконцерна.
Отмечается, что уже сейчас сформирован перечень из предприятий, которые будут передаваться в Фонд государственного имущества Украины.
В список попали непрофильные предприятия, которые занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили всякое производство.
В госконцерне отметили, что на первом этапе планируется передать Фонду госимущества около десяти предприятий, на которых суммарно в штате находится около 300 работников.
Напомним, что в июне Наблюдательный совет концерна Укроборонпром поддержал предложение руководства передать 30 предприятий ФГИ.
В состав созданного в 2010 году указом президента Укроборонпрома входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию Укспецэкспорт и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, Укроборонпром совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.