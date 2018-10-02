Под Харьковом начата реконструкция Шаровского замка: фото-факт

Об этом на своей странице в Facebook
сообщил советник председателя Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко.
"Этот день настал. Шаровка. Начаты работы по реконструкции входной группы. То, о чем последние лет 10 только говорили, начинает воплощаться в жизнь. Половина денег выделена из областного бюджета, половина - привлеченные средства частного инвестора", - написал советник.
Напомним, в июне 2918 года председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная вместе с международными партнерами и общественными активистами сообщила о совместных планах восстановления дворцово-паркового комплекса "Усадьба" в селе Шаровка Богодуховского района.
"Известная архитектурная достопримечательность национального масштаба десятилетиями находилась в запущенном состоянии. На нее всегда не хватало внимания. Мы меняем это, - сказала Светличная во время пресс-конференции в стенах Шаровского замка. - Ремонтные работы будем начинать с этого года. На сессии областного совета уже приняли программу сохранения архитектурного наследия, которая позволяет нам выделять на эти цели финансирование из областного бюджета, а также привлекать международную помощь".