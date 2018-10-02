На Харьковщине рождается новая украинская экономика

На X Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» заключены сделки почти на шесть миллиардов гривен, подписано два меморандума о сотрудничестве. Харьковский форум является, возможно, крупнейшим и лучшим в Украине, сказал, открывая пленарное заседание, президент Украины Петр Порошенко.
Форум, который прошел на Харьковщине 29 сентября, собрал более 600 участников из 35 стран мира, 18 из них — во главе с чрезвычайными и полномочными послами.
— Профессиональная дискуссия, новые проекты. Заключены сделки почти на шесть миллиардов гривен, достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях почти на 250 миллионов долларов, подписаны два меморандума о сотрудничестве. Только комплексный подход способен обеспечить развитие страны. Работаем на результат! — сказала председатель ХОГА Юлия Светличная. — Харьковщина становится центром международных встреч и авторитетным регионом в мировом сообществе.
Пленарное заседание X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» открыл президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства отметил, что харьковский форум является, возможно, крупнейшим и лучшим форумом в Украине.
— По крайней мере, Харьков точно борется за это почетное звание, — сказал Петр Порошенко.
Говоря об экономическом и инвестиционном потенциале Харьковской области, президент отметил, что Харьков — сердце украинской промышленности и должен в полной мере использовать свой потенциал.
— Принципиальная задача и для правительства, и для парламента, и для президента. Я хотел бы подчеркнуть эффективность усилий областной власти и поблагодарить председателя областной государственной администрации. Госпожа Юлия, моя благодарность! — обратился к главе области Петр Порошенко.
Он также подчеркнул, что Харьковщина является ключевым регионом в оборонном комплексе страны — именно здесь куется прочная броня Вооруженных сил Украины.
— Область демонстрирует переход от внешней торговли сырьем и материалами к экспорту наукоемкой и высокотехнологичной продукции, что требует создания инновационной инфраструктуры, интеграции науки и бизнеса, взаимной помощи, — сказал Петр Порошенко.
На Харьковщине рождается новая украинская экономика
Открывая пленарное заседание X Международного экономического форума, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что IТ-сектор сейчас формирует более 3% ВВП государства и уверенно занимает третье место в структуре украинского экспорта. И это в том числе благодаря Харьковской области, которая развила мощный IТ-кластер.
— Я убежден в правильной оценке инвестиционного потенциала Харьковской области со стороны международных партнеров. Это позволит реализовать важные совместные проекты, которые будут иметь стратегическое значение для модернизации и дальнейшего развития экономики Харьковщины и всей Украины. Мы коротко переговорили с председателем ХОГА Юлией Светличной, и мне приятно, что ведущие предприятия здесь, на форуме, подписали соглашения и меморандумы на сумму шесть миллиардов гривен. Это означает, что форум эффективно работает, — заверил президент.
Встречаться на Харьковщине стало доброй традицией
В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подчеркнул, что Харьковщина является регионом инноваций и модернизации промышленности. Он передал организаторам форума слова приветствия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
— Премьер-министр убежден, что харьковский форум зарекомендовал себя как хорошая платформа для налаживания контактов и сотрудничества украинского бизнеса и иностранных инвесторов, — отметил Степан Кубив. — Стало доброй традицией ежегодно встречаться здесь для определения реальных перспектив украинской экономики, для рассмотрения и решения проблем. Примечательно, что мы встречаемся именно в Харькове. Ведь это город, где рождается новая украинская экономика, город инноваций и модернизации промышленности. Это город, где находится одно из крупнейших IТ-сообществ в Украине, и не только в Украине.
Реальные контракты и меморандумы
В частности, на форуме был подписан контракт между автомобильной корпорацией «Богдан-моторс» и ГП «Завод« Электротяжмаш »на поставку тяговых двигателей для троллейбусов на сумму до 150 млн грн.
— Компания «Богдан-моторс» — партнер «Электротяжмаша». В течение 2018 года мы выполняем заключенный ранее контракт на поставку электродвигателей в рамках программы импортозамещения. Новое соглашение расширяет наши возможности в освоении новых рынков и налаживании контактов с другими партнерами в сфере городского электротранспорта. Этот документ подтверждает намерения двух предприятий продолжать совместную работу, — отметил и.о. директора завода «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк.
Также был заключен контракт между ПАО «Донбассэнерго» и АО «Турбоатом» на изготовление оборудования для Славянской ТЭС — на сумму 250 млн грн. Кроме того, подписаны меморандумы о совместной деятельности между компанией Siemens (Германия) и АО «Турбоатом» об участии в программах модернизации паровых турбин для тепло- и атомных электростанций на сумму до 2 млрд грн. Заключено соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Dongfang Electric Machinery — по совместному изготовлению энергетического оборудования для тепло-, гидро-, атомных электростанций на сумму 1,68 млн грн.
— Сохранить и обеспечить загрузку на будущие годы — наша главная задача. И здесь важна координация усилий — президента, правительства, областной власти и харьковских заводов. Мы подписали контракты благодаря этому взаимодействию, — прокмметировал генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин.
Он также заметил, что меморандумы о сотрудничестве с китайскими и европейскими партнерами облегчат выход предприятия на европейский и азиатский рынки.
— Площадка харьковского инвестфорума уже не раз доказывала свою необходимость. Наши партнеры и даже конкуренты уже готовятся приехать сюда и договариваться на годы вперед, — сказал Виктор Субботин. — Поэтому хочу поблагодарить от имени машиностроителей президента Украины за высокую оценку машиностроения Харьковщины и заверить, что мы не подведем. Спасибо областной государственной администрации и Юлии Александровне Светличной за высокий уровень подготовки форума, за мобилизацию гостей и всей Харьковщины.
Юлия Светличная выразила уверенность, что достигнутые договоренности предоставят возможность вложения инвестиций в экономику области, а значит – будут служить развитию нашего региона.
Эффективная платформа для привлечения инвестиций
Первый заместитель председателя Харьковского облсовета Виктор Коваленко подчеркнул, что главная задача власти — создать платформу для проведения конструктивных переговоров и привлечения иностранных инвестиций. И представители иностранных делегаций высоко оценили возможности для налаживания контактов с Украиной, которые предоставил харьковский форум.
В частности, чрезвычайный и полномочный посол Республики Албания Шпреса Курета отметила положительную динамику в отношениях между двумя странами.
— В Албании работают 19 украинских компаний, есть прямые чартерные рейсы. Албания является актуальным туристическим направлением для Украины, и наоборот, — сообщила она. — На форуме присутствует глава агросектора Албании. Мы надеемся на контракты и дальнейшее сотрудничество в данной сфере.
Также она акцентировала внимание на большом прогрессе, который демонстрирует в последние годы Харьковщина, несмотря на то, что граничит с зоной военного конфликта.
— Благодаря системной работе ХОГА, которую возглавляет Юлия Светличная, благодаря жителям области регион успешно и динамично развивается, — подчеркнула Шпреса Курета. – Украина движется в правильном направлении. Развиваются общество и демократические ценности. Мы видим экономические реформы и борьбу с коррупцией, что делает страну стабильной. Это важно для стран-партнеров и международных организаций.
Нужно обратить внимание на средний и малый бизнес
По словам чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама Нгуена Ань Туана, на Харьковщине созданы условия для жизни и ведения бизнеса для тысяч вьетнамцев. Он подчеркнул, что между Вьетнамом и Харьковской областью налажено плодотворное сотрудничество.
— Мы знаем, что Харьковщина является промышленным регионом, имеет развитое машиностроение, энергетическую промышленность, фармацию и другие отрасли экономики. Для нас также особенно важно сотрудничество в аграрной сфере, — сказал он.
Полномочный посол Японии в Украине Шигеки Сумме отметил, что крупные японские компании заходят сегодня на рынок Украины и Харьковской области. В частности, компания Toshiba подписала меморандум с АО «Турбоатом» на модернизацию турбин и общего экспорта технологий за пределами Украины. Но Украина и Харьков должны привлекать также малый и средний бизнес Японии, который составляют 99% японской экономики.
— Например, маленькая японская IТ-компания решила вложить инвестиции в агробизнес в Украине и сегодня занимается производством и экспортом меда. Поэтому приглашайте не только крупных игроков. Малый и средний бизнес быстрее и охотнее налаживает связи, и я рад видеть на форуме японских бизнесменов, — заметил он.
Белорусы готовы строить дороги в Украине
Китайская делегация во главе с первым заместителем председателя Народного правительства провинции Ли Хайтао заявила о намерении открыть офис Харбинского государственного промышленно-инвестиционного фонда в Харькове, организации коммуникационных площадок между представителями Харьковской области и провинции Хэйлунцзян по теме производства продукции энергомашиностроения, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил о заинтересованности Беларуси в поставках коммунальной и пассажирской техники в Украину. Также белорусы готовы участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине — эти работы в стране проводятся с такой активностью, которой за годы независимости еще не было.
— В Беларуси, конечно, знают о Харьковской области. Иметь торговые отношения с Украиной и не знать о Харькове — невозможно. Но нам хотелось бы более тесно сотрудничать с вашим регионом, — подчеркнул Игорь Сокол.
Пришло время цифровой экономики
В рамках форума были проведены два пленарных заседания и три панельные дискуссии: «Интеграционная модель развития экономики: межотраслевые эффекты инвестирования и кооперации»; «Децентрализация и местное развитие: новые возможности для бизнеса»; «Креативная экономика от нового образования к новым индустриям».
В частности, на последней состоялось оживленное обсуждение вопроса, какие требования сегодня предъявляет бизнес к высшему образованию.
— Современное высшее образование не может развиваться, не учитывая требований бизнеса. Специалисты, которых выпускают наши вузы, часто не соответствуют новым условиям экономики. Креативная экономика — это не просто метафора. Это серьезный научный концепт, — подчеркнул ректор ХНУ имени В.Н. Каразина Виль Бакиров. — Пришло время цифровой экономики, успех которой зависит от того, насколько креативными являются специалисты. В ходе дискуссии мы размышляли, как сделать наших выпускников успешными во всем мире. Высшая школа должна меняться и делать поворот к практической подготовке, способности решать нестандартные задачи и быть генератором новых идей.
Также он озвучил пожелания, которые высшее образование имеет к бизнесу, — это и консультативное участие, и предоставление возможности практической подготовки студентов. Виль Бакиров выразил надежду, что форум даст мощный толчок реализации новых тенденций и идей, которые обсуждались.
— Это было очень полезно и для бизнеса, и для индустрии. Мы обменялись контактами, договорились о встрече, потому что почувствовали, что хорошо понимаем друг друга, — сказал ректор.