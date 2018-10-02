На Харьковщине рождается новая украинская экономика 2 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

На X Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» заключены сделки почти на шесть миллиардов гривен, подписано два меморандума о сотрудничестве. Харьковский форум является, возможно, крупнейшим и лучшим в Украине, сказал, открывая пленарное заседание, президент Украины Петр Порошенко.