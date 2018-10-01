Ушел из жизни знаменитый шансонье Шарль Азнавур: видео-факт 1 октября 2018 г. источник 0 0

Французский певец Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, сообщает AFP со ссылкой на представителя музыканта. Причины смерти певца не называются.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в Париже. Он был известен далеко за пределами Франции и записал более 1300 песен, сыграл в более чем 60 фильмах, а его диски были проданы тиражем более 200 миллионов экземпляров. Согласно совместному опросу Time и CNN, который был проведен в 1998 году, Азнавур был назван лучшим эстрадным исполнителем ХХ века.



В начале карьеры Азнавур выступал вместе с композитором Пьером Рошом. После войны Азнавур и Рош отправились в совместный тур вместе с Эдит Пиаф по Франции и США, после чего к певцу пришла популярность.



К наиболее известным песням исполнителя можно отнести такие композиции, как "Вечная любовь", "Немодные радости", "Молодость", "Вчера еще", "Изабелла", "Она", "Как говорят", "Аве Мария", "Нет, я ничего не забыл", "Я уже представлял", "Потому что", "Две гитары", "Унеси меня", "Надо уметь", "Умереть за любовь" и другие.



В 2017 году Азнавур получил звезду на Голливудской аллее славы.