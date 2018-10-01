Александр Кирш встретился с жителями поселка Жуковского 1 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В пятницу 28 сентября народный депутат Украины Александр Кирш, который представляет в Верховной Раде 169-й избирательный округ (Киевский и часть Московского района города Харькова), встретился с избирателями, проживающими в поселке Жуковского.

Во время встречи обсудили как политическую ситуацию в стране, так и конкретные вопросы жителей микрорайона, которые касались в основном вопросов инфраструктуры и ЖКХ. Об уже проделанной работе депутат отчитался письменно: на встрече помощники раздали всем желающим отчет о работе за предыдущие годы.



По хорошей традиции во время встречи для детей проходило праздничное мероприятие, организованное командой народного депутата.



На встрече Александр Кирш получил более 30 обращений избирателей, работа по которым уже активно ведется.



Встречи с избирателями Александр Кирш проводит уже не первый год и обещает, что практика регулярного личного общения с людьми будет продолжена.