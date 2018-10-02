Культура

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На Харьковщине появится литературная резиденция

На Харьковщине появится литературная резиденция
ХОГА совместно с Международным ПЭН-клубом основывает на Харьковщине литературную резиденцию. Это специальное пространство, на базе которого украинские писатели смогут заниматься творчеством и общаться с коллегами.
«Мы сразу же поддержали эту инициативу, поскольку понимаем, что подобный проект важен не только для развития украинской литературы, но и для продвижения Харькова и его культуры в Украине и мире», - отметила председатель ХОГА Юлия Светличная.

Харьковская литературная резиденция продлится с 15 ноября до 15 декабря 2018 года. Ее участниками смогут стать украинские прозаики, которые имеют на момент подачи заявки не менее двух напечатанных книг.

 Для участия в резиденции автор должен направить на рассмотрение жюри следующие документы:

 - синопсис прозаического произведения (романа, повести, сборника рассказов), над которым намерен работать в резиденции (не более 5 тыс. знаков);

- короткое письмо-обоснование своего участия;

- биографическую справку;

- рекомендации авторитетного эксперта: писателя, переводчика, литературного критика, культурного менеджера.

Участнику резиденции обеспечиваются:

- проживание в квартире или гостинице в центре Харькова;

- трехразовое питание;

- возмещение расходов на дорогу;

- стипендия в размере 4 тысяч гривен - для посещения харьковских культурных событий и знакомства с интересными местами Слобожанщины.

Обязательства участника:

- принять участие в пресс-конференции, посвященной резиденции,

- принять участие в одной презентации или творческом вечере в Харькове,

- активно знакомиться с культурной жизнью Харькова и Слобожанщины,

- написать итоговое эссе о своем пребывании в резиденции,

- указать в конце произведения, синопсис которого подавался на рассмотрение жюри, что работа над ним проходила в Харьковской литературной резиденции.

Заявки на участие в резиденции будут приниматься с 1 по 28 октября по адресу: kharkiv.residence@gmail.com.

Имя первого участника объявят 1 ноября.

Участников резиденции выбирает жюри в составе 5 человек, которое ежегодно назначает Исполнительный совет Украинского ПЭНа. Жюри не рецензирует представленных проектов и не обсуждает своего решения с аппликантами.

Состав жюри 2018 года: Оля Гнатюк, Сергей Жадан, Андрей Курков, Иван Андрусяк, Галина Крук.

Координатор проекта - Татьяна Терен (Украинский ПЭН).

Куратор проекта - Татьяна Пилипчук (Харьковский литературный музей).

Дизайнер проекта - Маричка Рубан.

Организационный партнер - Харьковский литературный музей.

Главный информационный партнер - медиагруппа «Накипело».

Для справки. «ПЭН-клуб» (International PEN, PEN Club) - международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков. Был создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры. Это одна из старейших международных писательских организаций. Название клуба - ПЭН - это аббревиатура от английских слов Poets, Playwrights, Essayists and Novelists - «поэты, драматурги, эссеисты, романисты», которые складываются в слово «пэн» (pen) - ручка для письма. Теперь охватывает также представителей других жанров - таких, как журналисты и историки.

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