На Харьковщине появится литературная резиденция 2 октября 2018 г. источник 0 0

ХОГА совместно с Международным ПЭН-клубом основывает на Харьковщине литературную резиденцию. Это специальное пространство, на базе которого украинские писатели смогут заниматься творчеством и общаться с коллегами.

«Мы сразу же поддержали эту инициативу, поскольку понимаем, что подобный проект важен не только для развития украинской литературы, но и для продвижения Харькова и его культуры в Украине и мире», - отметила председатель ХОГА Юлия Светличная.



Харьковская литературная резиденция продлится с 15 ноября до 15 декабря 2018 года. Ее участниками смогут стать украинские прозаики, которые имеют на момент подачи заявки не менее двух напечатанных книг.



Для участия в резиденции автор должен направить на рассмотрение жюри следующие документы:



- синопсис прозаического произведения (романа, повести, сборника рассказов), над которым намерен работать в резиденции (не более 5 тыс. знаков);



- короткое письмо-обоснование своего участия;



- биографическую справку;



- рекомендации авторитетного эксперта: писателя, переводчика, литературного критика, культурного менеджера.



Участнику резиденции обеспечиваются:



- проживание в квартире или гостинице в центре Харькова;



- трехразовое питание;



- возмещение расходов на дорогу;



- стипендия в размере 4 тысяч гривен - для посещения харьковских культурных событий и знакомства с интересными местами Слобожанщины.



Обязательства участника:



- принять участие в пресс-конференции, посвященной резиденции,



- принять участие в одной презентации или творческом вечере в Харькове,



- активно знакомиться с культурной жизнью Харькова и Слобожанщины,



- написать итоговое эссе о своем пребывании в резиденции,



- указать в конце произведения, синопсис которого подавался на рассмотрение жюри, что работа над ним проходила в Харьковской литературной резиденции.



Заявки на участие в резиденции будут приниматься с 1 по 28 октября по адресу: kharkiv.residence@gmail.com.



Имя первого участника объявят 1 ноября.



Участников резиденции выбирает жюри в составе 5 человек, которое ежегодно назначает Исполнительный совет Украинского ПЭНа. Жюри не рецензирует представленных проектов и не обсуждает своего решения с аппликантами.



Состав жюри 2018 года: Оля Гнатюк, Сергей Жадан, Андрей Курков, Иван Андрусяк, Галина Крук.



Координатор проекта - Татьяна Терен (Украинский ПЭН).



Куратор проекта - Татьяна Пилипчук (Харьковский литературный музей).



Дизайнер проекта - Маричка Рубан.



Организационный партнер - Харьковский литературный музей.



Главный информационный партнер - медиагруппа «Накипело».



Для справки. «ПЭН-клуб» (International PEN, PEN Club) - международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков. Был создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры. Это одна из старейших международных писательских организаций. Название клуба - ПЭН - это аббревиатура от английских слов Poets, Playwrights, Essayists and Novelists - «поэты, драматурги, эссеисты, романисты», которые складываются в слово «пэн» (pen) - ручка для письма. Теперь охватывает также представителей других жанров - таких, как журналисты и историки.