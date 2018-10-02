Жители Харьковщины приобщились к очень необычному виду спорта: фото-факт

На днях Харьковщина присоединилась к международной «эстафете» в необычном виде спорта.

Активные жители поселка Боровая решили приобщиться к пока еще необычному в Украине виду спорта, и помочь окружающей среде. Энтузиасты убрали сотни квадратных метров территории.







По словам активистов, плоггинг - очень эффективный способ для тех, кто хочет сбросить лишние калории и накачать пресс. Стоит отметить, что жители поселка за пару месяцев собрали сотни мешков с мусором, среди которого были самые разнообразные предметы.









Для справки. Благодаря Швеции, во всем мире начал широко распространятся необычный вид спорта – плоггинг. Эта деятельность объединяет в себе занятие спортом и собирание мусора.