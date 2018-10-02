Общество

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В Нацбанке сообщили украинцам хорошую новость

В Нацбанке сообщили украинцам хорошую новость
Ситуация на валютном рынке Украины в течение сентября 2018 года в целом стабилизировалась.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В регуляторе считают, что стабилизация стала результатом снижения ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке, где возобновилось преобладание предложения наличной валюты со стороны населения над спросом.

В НБУ также напомнили, что для уменьшения интенсивности колебаний обменного курса регулятор сохранял присутствие на валютном рынке, проводя операции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже.

Ранее сообщалось, что падение курса гривни связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

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