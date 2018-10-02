Общество

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В Харькове заметно увеличили количество призывников

В Харькове заметно увеличили количество призывников
С 1 октября до декабря текущего года, в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжением Кабинета Министров Украины, будет проводиться, продленный почти на месяц, осенний призыв граждан на срочную военную службу.
Нынешней осенью количество призывников в Харькове будет увеличено до 1550 новобранцев (минувшей весной было призвано 1080 юношей).

Хотя официальный старт призывной кампании в  пресс-службе Министерства обороны Украины объявили с 1 октября, подготовительные работы в Харьковском военкомате активно велись еще с прошлого месяца.

С начала учебного года на базе Харьковского областного военного комиссариата был проведен  инстpукторско - методический сбор с членами областной и всех районных призывных комиссий о порядке организации и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осенью 2018 года.

Руководил  мероприятиями директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов

Военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин уточнил, что до официального старта призывной компании  в райвоенкоматы было вызвано сотни человек с целью изучения на предмет изучения пригодности к военной службе. В Харькове уже с  1 сентября все медицинские комиссии работают с юношами призывного возраста.

Полковник Юрий Калгушкин отмечает необходимость увеличения количества выступлений на телевидении или со страниц газет с вопросами проведения призыва, как важной части военно-патриотического воспитания молодежи.

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