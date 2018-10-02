Цена нефти выросла до максимума с 2014 года 2 октября 2018 г. источник 0 0

Инвесторы прогнозируют повышение цены на Brent еще на семь долларов до конца октября.

Стоимость нефти элитной марки Brent достигла своего максимума с ноября 2014 года, еще до того, как санкции США против Ирана вступили в силу. Баррель нефти уже стоит 83,32 доллара. Санкции против энергетического сектора Ирана вступят в силу 4 ноября, передает Reuters.



"Саудовская Аравия сигнализирует о том, что у них не так много свободных запасных возможностей", - сказал стратег Petromatrix Оливье Якоб.



Инвесторы прогнозируют цену на Brent на уровне 90 долларов за баррель к концу октября.



По мнению аналитиков, более высокие цены на нефть и курс доллара, который повлиял на национальные валюты нескольких крупных импортеров сырой нефти, могут повлиять на рост спроса в следующем году.



Но сейчас акцент делается на санкциях США в отношении энергетической промышленности Ирана, которые вступают в силу 4 ноября и предназначены для сокращения экспорта сырой нефти у третьего по величине производителя Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).



Несколько крупных покупателей в Индии и Китае сообщили, что они сократят закупки иранской нефти. Китайская Sinopec заявила, что в сентябре сократил загрузку иранской нефти.



Выступая в Совбезе ООН президент США Дональд Трамп анонсировал самые масштабные в истории санкции против Ирана, после того, как вступят в силу обновленные ограничения 4 ноября.



Отношения США и Ирана обострены на фоне взаимных угроз, одностороннем выходе Трампа из Ядерной сделки из-за обвинений в том, что Тегеран тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие, попыток главы Белого дома заменить иранскую нефть для своих союзников. Компании-гиганты уже уходят из Ирана, после того, как Трамп пригрозил, что можно вести бизнес либо с Тегераном, либо с Вашингтоном. Обновленные санкции США против Ирана начнут действовать в ноябре 2018 года.



Иранский экспорт нефти уже значительно снизился - на 500 тысяч баррелей в день с мая - до менее двух миллионов баррелей в сутки. Это произошло еще до того, как санкции США против энергетического сектора Ирана официально вступят в силу в ноября.