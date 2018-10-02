Ярмарка встречала гостей осенними дарами 2 октября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Традиционная Слобожанская ярмарка встречала гостей яркими красками, осенними дарами, продукцией местных производителей, презентацией кулинарного искусства, произведениями народного творчества и развлекательной программой.

Двухдневное ярмарочное действо никого не оставило равнодушным — большинство товаров посетители раскупили еще до официального открытия. И неудивительно — ведь цены были на 15-20% ниже рыночных.



— Сегодня мы с вами подводим символические итоги сбора урожая. На Слобожанской ярмарке представлены 2,5 тысячи видов товаров от 700 предприятий, — сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная, которая посетила ярмарку 30 сентября вместе с представителем президента в Верховной Раде Ириной Луценко и иностранными делегациями, приехавшими на Х Международный экономический форум. — Цены — от производителя. Хорошее настроение, яркие экспозиции, большое количество людей, которые сегодня посетили с добром Слобожанщину. Уверена, что вместе, объединяя усилия, мы сможем сделать Харьковщину сильной, крепкой, превратить ее в край, который развивается.



Юлия Светличная напомнила, что Большая Слобожанская ярмарка уже традиционно стала продолжением Международного экономического форума. Некоторые из зарубежных иностранных гостей остались в Харькове, чтобы лично посетить ярмарку. Среди них — чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.



— От имени всех иностранных участников ярмарки хочу передать привет и заверения в нашей заинтересованности Харьковщиной – аграрной, промышленной, туристической, — сказал он, отметив, что Канада особенно заинтересована в промышленном потенциале Харьковской области.



Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, посетившая ярмарку вместе с главой ХОГА Юлией Светличной, отметила высокий потенциал Харьковщины и ее значение для развития всей Украины.



— Президент Украины возлагает очень серьезные надежды на Харьковскую область, верит в нее и любит. Он всегда отмечает, что Харьковщина — край научной мысли, студенчества, машиностроения, промышленного потенциала. И если получится на Харьковщине построить нашу Украину – значит получится и по всей стране, — сказала представитель президента в ВР.



По словам председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, Слобожанская ярмарка, история которой берет начало в XVII веке, стала доброй традицией и настоящим праздником для жителей Харькова и области.



— Двухдневная ярмарочная торговля собирает многочисленных гостей из других регионов и даже высокопоставленных представителей дипломатических миссий, — говорит он. — Здесь каждая территориальная громада и сельскохозпредприятия районов представили широкое продовольственное разнообразие слобожанской земли.



Изюминкой праздника стали яркие выставочные павильоны каждого района. Так, Красноградщина представила декоративно-художественную экспозицию маленького украинского села. «Картинка» сопровождалась выступлениями народных вокальных коллективов и веселыми украинскими танцами. Харьковский район поразил присутствующих живой выставкой – яблоневой аркой и инсталляцией из винограда, груш, овощей. Настоящий фонтан из Змиевского района тоже привлекал многих гостей.



Во время работы XVI Большой Слобожанской ярмарки посетители ознакомились с различными произведениями традиционного и современного народного творчества. В выставочных палатках были представлены работы украинского искусства: вышивка, изделия из дерева, лозы и соломки, писанки, украшения из бисера, куклы-мотанки, выпечка, различные обереги и тому подобное. Также на ярмарке работали различные развлекательные локации, выступали народные вокальные коллективы, кружки, солисты, музыканты разных жанров – от аутентичного пения до современной украинской эстрады.