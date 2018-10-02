Глава МИД Украины выдвинул Венгрии ультиматум 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия должна будет отозвать своего консула в Берегово до конца этой недели.