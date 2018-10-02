Политика

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Глава МИД Украины выдвинул Венгрии ультиматум

Глава МИД Украины выдвинул Венгрии ультиматум
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия должна будет отозвать своего консула в Берегово до конца этой недели.
В видеообращении на Facebook Климкин отметил, что если Венгрия откажется это сделать, Украина вышлет консула сама.

"Я предложил венгерскому министру отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, мы вышлем ноту венгерской стороне о его высылке. Именно на этой неделе", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, дипломатический скандал из-за массовой выдачи венгерских паспортов украинским гражданам выгоден третьей стороне.

По его словам, возможностью дестабилизировать ситуацию на Закарпатье может воспользоваться Россия. Климкин призвал воздержаться от проявлений межнациональной вражды.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - простите за недипломатический язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине, должны перехватить инициативу, действовать очень последовательно и инициативно. И вообще будем действовать с Венгрией вежливо, но очень жестко", - отметил Климкин.

Напомним, в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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