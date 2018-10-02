Происшествия

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Под Харьковом бродячий пес выручил девушку из беды: фото-факт

Под Харьковом бродячий пес выручил девушку из беды: фото-факт
В опасную ситуацию попала жительница города Лозовая Анна Красноперова. Своей историей она поделилась в фейсбук.
«Сегодня меня спасла эта собака. Вечером шла из супермаркета на четвертом микрорайоне. У дома №40 сидели три парня. Когда завернула за желтую новостройку, один из них пошел за мной - начал кричать, что сейчас меня шокером ударит. И кричал, конечно, нецензурно», - пишет Анна.

В какой-то момент злоумышленник бросился на девушку, но она успела сделать шаг назад. То, что произошло дальше иначе как чудо – не назовешь.

«В это время ко мне подбежала собака и лизнула руку. Парень увидел ее и стал отступать, продолжая кричать. Я уверена, что его испугало то, что рядом со мной был большой пес. Животное довело меня домой, и я вынесла ему угощение – котлеты. Заслужил», - пишет лозовчанка.



По словам девушки, патрульных она тоже вызвала. Правоохранители обошли территорию, но, к сожалению, неадеквата на районе уже не оказалось. 

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