Президент остался доволен новой дорогой 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ходе визита на Харьковщину президент Украины Петр Порошенко выступил на Х Международном экономическом форуме, вручил государственные награды харьковским юристам и лично опробовал обновленную дорогу Харьков - Ахтырка.

Глава государства открыл пленарное заседание Х Международного экономического форума, отметив, что харьковский форум является, возможно, крупнейшим и лучшим в Украине.



Также президент принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия Национальной академии правовых наук Украины, посетив вместе с председателем ХОГА Юлией Светличной Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.



— Харьковщина — лидер в области образования и науки, один из самых мощных юридических центров. И неслучайно инициатива по созданию высшего отраслевого научного учреждения, объединившая правовую науку всего государства, зародилась именно здесь, — сказал Петр Порошенко.



По его словам, харьковская юридическая школа обеспечивает профессиональными кадрами главные инстанции судебной ветви власти Украины.



— 40% среди тех, кто победил в жестком конкурсе новых членов Верховного суда, составляют выпускники харьковской школы, 50% — Конституционного суда. Друзья, это знак качества, - подчеркнул глава государства.



Президент отметил важную роль Академии правовых наук Украины в разработке украинского законодательства. Отметив, что опыт и знания харьковских юристов имеют большое значение для имплементации в национальное законодательство Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, президент вручил государственные награды 12 юристам Харьковщины.



В тот же день Петр Порошенко и Юлия Светличная осмотрели ремонтные работы, проведенные на дороге Харьков - Ахтырка, соединяющей Харьковскую и Сумскую области. Президент лично проехал за рулем автомобиля по новой дороге и результатом работ остался доволен.



Трасса является самой интенсивной в регионе. Последний раз ремонтные работы проводились здесь в 1980-х годах, поэтому местами было разрушено не только покрытие, но и основание дороги. Ремонтировать трассу начали в 2016 году, но основные работы дороге провели в 2018-м. Контролировала их лично Юлия Светличная. В результате в течение этого года здесь полностью восстановили покрытие, сделали новые автобусные заезды, установили павильоны на остановках и барьерное ограждение, нанесли новую разметку.



Петр Порошенко отметил, что после завершения ремонта между Харьковом и Ахтыркой наступит черед участка Ахтырка - Сумы, выразив надежду, что в следующем году работы будут завершены. Глава государства подчеркнул, что ремонт дороги осуществлен не только благодаря президентской программе и средствам Дорожного фонда, но и тем финансам, которые мобилизовали местные бюджеты.



— Это продукт совместных усилий центральной и местной власти. Только когда страна объединена, когда предпринимаются совместные усилия, мы получаем такой результат, — сказал Петр Порошенко.