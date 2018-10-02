Общество

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Светличная встретилась с активистами Евромайдана и семьями Героев Небесной Сотни

Светличная встретилась с активистами Евромайдана и семьями Героев Небесной Сотни
В ходе встречи обсуждались вопросы увековечения памяти героев Революции достоинства и патриотического воспитания в учебных заведениях области.
В частности, темой разговора стали актуальные вопросы преподавания современной истории в школах области. Представители общественности предложили идеи проведения уроков истории, посвященных событиям Революции достоинства. Также обсуждались вопросы изготовления информационных материалов, посвященных памяти харьковских Героев Небесной Сотни и погибших активистов Евромайдана.

«Озвученные идеи я полностью поддерживаю, со стороны областной государственной администрации будет оказана вся необходимая помощь в их реализации», - заверила участников встречи глава ХОГА Юлия Светличная.

Напомним, сейчас в Харькове три улицы названы именами земляков - Героев Небесной Сотни: Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращука. В ближайшее время в Харькове появится памятная доска активисту Евромайдана Игорю Толмачеву, который погиб во время теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Доску разместят на здании, принадлежащем физико-техническому факультету университета им. Каразина - на проспекте Курчатова, 31.

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