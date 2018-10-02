Экономика

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Названы возможные сроки ликвидации компании «Нафтогаз Украины»

Названы возможные сроки ликвидации компании «Нафтогаз Украины»
Ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" можно будет не ранее, чем через шесть лет, то есть уже после следующих президентских выборов в Украине.
Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Во-первых, новый арбитраж против Газпрома, с нашими исковыми заявлениями на сумму более $12 млрд. Учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года. Мы уже знаем, что Газпром всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительном взыскании занимает еще минимум год. То есть уже четыре года", - отметил Витренко.

При этом если учитывать обжалования в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то данный процесс может затянуться на шесть лет, подчеркнул менеджер.

"То есть реально ликвидировать "Нафтогаз" можно после не самого этих президентских выборов, а после следующих за ними", - добавил он.

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