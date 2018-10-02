Названы возможные сроки ликвидации компании «Нафтогаз Украины»

Об этом в Facebook сообщил
главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Во-первых, новый арбитраж против Газпрома, с нашими исковыми заявлениями на сумму более $12 млрд. Учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года. Мы уже знаем, что Газпром всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительном взыскании занимает еще минимум год. То есть уже четыре года", - отметил Витренко.
При этом если учитывать обжалования в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то данный процесс может затянуться на шесть лет, подчеркнул менеджер.
"То есть реально ликвидировать "Нафтогаз" можно после не самого этих президентских выборов, а после следующих за ними", - добавил он.