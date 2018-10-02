Названы возможные сроки ликвидации компании «Нафтогаз Украины» 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" можно будет не ранее, чем через шесть лет, то есть уже после следующих президентских выборов в Украине.