Здоровье

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Ремонт в чернобыльской больнице идет по плану

Ремонт в чернобыльской больнице идет по плану
Ремонт в чернобыльской больнице и финансирование санаторно-курортного лечения пострадавших в результате аварии на ЧАЭС — в ХОГА обсудили вопросы социальной защиты чернобыльцев
На заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка шла речь о том, как продвигается ремонт в областном диспансере радиационной защиты населения.

По словам главного врача медицинского учреждения Ирины Пироговой, на сегодняшний день уже на 95% заменены окна на энергосберегающие и отремонтирован аварийный участок крыши.

— Ремонт проходит согласно графику. Мы ежедневно работаем с подрядчиком, — заверила Ирина Пирогова.

Присутствующие на заседании представители общественных организаций чернобыльцев отметили, что ежедневно отслеживают ход ремонта в больнице.

Следующий вопрос, который был рассмотрен на совещании, касался санаторно-курортного лечения чернобыльцев. Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что финансирование соответствующих мероприятий в этом году увеличено.

— В 2018 году из разных источников финансирования выделено 12 млн гривен на оздоровление и категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Планируется оздоровить 1741 чернобыльца, которые относятся к I категории, — сказал Юрий Шпарага.

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