Ремонт в чернобыльской больнице идет по плану 2 октября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Ремонт в чернобыльской больнице и финансирование санаторно-курортного лечения пострадавших в результате аварии на ЧАЭС — в ХОГА обсудили вопросы социальной защиты чернобыльцев

На заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка шла речь о том, как продвигается ремонт в областном диспансере радиационной защиты населения.



По словам главного врача медицинского учреждения Ирины Пироговой, на сегодняшний день уже на 95% заменены окна на энергосберегающие и отремонтирован аварийный участок крыши.



— Ремонт проходит согласно графику. Мы ежедневно работаем с подрядчиком, — заверила Ирина Пирогова.



Присутствующие на заседании представители общественных организаций чернобыльцев отметили, что ежедневно отслеживают ход ремонта в больнице.



Следующий вопрос, который был рассмотрен на совещании, касался санаторно-курортного лечения чернобыльцев. Директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага отметил, что финансирование соответствующих мероприятий в этом году увеличено.



— В 2018 году из разных источников финансирования выделено 12 млн гривен на оздоровление и категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Планируется оздоровить 1741 чернобыльца, которые относятся к I категории, — сказал Юрий Шпарага.