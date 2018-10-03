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Японскому роботу удалось снять видео с вершины астероида: видео-факт

Японскому роботу удалось снять видео с вершины астероида: видео-факт
Японское космическое агентство JAXA успешно высадило роботов-исследователей на поверхность астероида Рюгу.
JAXA опубликовало новые снимки, сделанные ровером с вершины астероида Рюгу.  Роверы, высаженные зондом Hayabusa-2, – первые мобильные роботы, успешно приземлившиеся на астероид. Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Эксперты JAXA заявляют, что оба робота «в хорошем состоянии и готовы передавать на землю фото, видео и другую информацию».  На видео видно, что они легко перемещаются по астероиду.

Задача роверов – взять образцы грунта, который, по мнению ученых, является реликтовым строительным материалом ранней Солнечной системы.  В декабре 2019 к ним присоединится Mascot («Талисман»), детище конструкторов из Германии и Франции.

Возвращение роботов-исследователей домой вместе с зондом «Хаябуса-2» намечено на декабрь 2020 года.

Для справки. Рюгу (или 1999 JU3) – околоземный астероид диаметром 900 метров. Он вращается вокруг Солнца за 474 дня по вытянутой траектории, пересекая орбиты Земли и Марса.

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