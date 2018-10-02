Трагедия в Харькове. Мужчина раздавил на улице девушку, упав на нее: фото-факт

Чрезвычайный случай произошел вечером 20 сентября в начале ул. Пушкинской, возле Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Мечникова. Тучный мужчина-пешеход споткнулся, упал на идущую впереди девушку и придавил ее своим весом. Спустя несколько минут несчастная умерла. Об этом сообщила сестра погибшей, Татьяна.

Позже вскрытие показало, что харьковчанка погибла от разрыва аорты грудного отдела.Родственники 30-летней Натальи не могут прийти в себя от шока. Более нелепую смерть сложно даже представить. А главное – виновника происшествия и след простыл.«Это было около 17.30, Наташа шла с работы вниз по Пушкинской. Когда все случилось, она успела мне позвонить и сказать, что на нее упал мужчина. Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и через 10 минут была на месте, но было уже поздно», - плачет Татьяна.По словам харьковчанки, сейчас их главная задача – найти того мужчину, который стал невольным виновником смерти сестры. Семья погибшей ищет свидетелей, на глазах у которых случилось ЧП.«Я поставила букет на месте происшествия и догадалась вложить в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, которая живет в том районе, она все видела и вызывала "скорую" для сестры. Рассказала, что мужчина шел за Наташей вниз по Пушкинской, по стороне Института Мечникова. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует сестра. Говорят, мужчина в возрасте и тучный»,- вздыхает Татьяна.На сегодня это все, что известно родственникам погибшей Наташи. Видеокамеры, расположенные на Институте в тот момент не работали, а записи камер из аптеки, которая находится напротив, семье просмотреть не дают.«Родители сейчас в ужасном состоянии, они убиты горем и хотят только одного – найти того мужчину и хотя бы сообщить ему о том, что он убил человека», - говорит сестра погибшей.Всех, кто стал свидетелем происшествия, родственники Натальи просят звонить по тел.(сестра Татьяна).