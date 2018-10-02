Как получить субсидию на отопительный сезон

Об основных новациях в назначении субсидий в преддверии отопительного сезона читателям «Вечернего Харькова» рассказала начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольга Балева.
Кому нужно снова подать документы на назначение субсидии?
— Ольга Николаевна, на летний период многим харьковчанам и жителям области жилищная субсидия назначена не была. По какой причине это произошло?
— Части граждан нужно было подать новые заявления на оформление субсидии и декларации. Если они не обратились, то и субсидия им назначена не была. Это касается тех, кто арендует жилье, а также переселенцев, потому что для них условия назначения государственной помощи изменились – был отменен договор найма. Кроме того, новое заявление и декларацию нужно было подать тем гражданам, у которых есть члены семьи, зарегистрированные по другому адресу. Если, например, муж и жена зарегистрированы по разным адресам – то тому, кто обращается за субсидией, нужно было подать новые документы. Это также относится к тем гражданам, у которых отсутствует доход или которые не оплачивали Единый социальный взнос (ЕСВ) за тот период, который учитывается для назначения субсидии (для майской субсидии это был третий и четвертый кварталы 2017 года), или если их среднемесячный доход меньше минимальной зароботной платы.
Кроме того, есть граждане, у которых по состоянию на 1 мая была просрочена задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма которой превышает 340 гривен, и в течение двух месяцев они не успели ее погасить – им тоже нужно было на летний период подать новые документы.
— Наверное, еще сыграло роль, что в летний период нет такой дорогостоящей услуги, как отопление, поэтому многим доходы уже не позволили получать субсидию?
— Таким гражданам субсидия была назначена, рассчитана, но для многих людей на летний период она получилась в размере 0. Потому часть их платы, определенная именно для них исходя из их доходов, просто превышала стоимость коммунальных услуг в летний период. Этим людям при перерасчете на отопительный период субсидия будет рассчитана в новом размере – опять-таки в зависимости от стоимости коммунальных услуг и их доходов.
— Кому необходимо обратиться с документами в управление социальной защиты, чтобы получить субсидию на отопительный сезон?
— Обратиться обязательно нужно переселенцам, арендаторам, а также тем, кому субсидия была назначена на фактически проживающих граждан, а их меньше, чем зарегистрированных. Это касается и тех, у кого произошли какие-либо изменения в составе семьи.
Для всех остальных расчет субсидии будет произведен автоматически. И если выявится какая-то ситуация на 1 октября – допустим, у кого-то не будет доходов (для октябрьской субсидии учитываются доходы за первые два квартала 2018 года) или не будет за этот период оплаты ЕСВ в размере не меньше минимального – эти граждане, если их право на субсидию после проверки доходов не подтвердится, будут оповещены, что им тоже необходимо обратиться в управление труда и соцзащиты. Потому что в этом случае субсидия может быть назначена по решению комиссии. Тем гражданам, которым субсидия на лето была назначена в нулевом размере, подавать повторно документы не нужно.
Если у кого-то в летний период была покупка или имущество, полученное другим образом (подарок, вступление в наследство), на сумму более 50 тысяч гривен, эти граждане в течение месяца должны уведомить управление социальной защиты населения. А поскольку прямого права на назначение субсидии они теперь не имеют, они могут подать новое заявление и декларацию и обратиться в комиссию, которая в качестве исключения, исходя из конкретных жизненных обстоятельств в семье, может назначить субсидию.
Как получить субсидию в качестве исключения
— А где эти комиссии заседают и кто входит в их состав?
— Комиссии созданы при районных государственных администрациях или при исполнительных комитетах городов. Туда входят заместители председателя РГА, городского совета, представители управления социальной защиты, службы по делам семьи, службы по делам детей, представители Пенсионного фонда.
Отдельно документы в эти органы подавать не нужно, просто при подаче заявления на назначение субсидии нужно подчеркнуть позицию «рассмотреть на комиссии».
— Приведите несколько конкретных примеров: какие ситуации рассматриваются на таких комиссиях?
— Самый распространенный пример – назначение субсидии на сверхнормативную площадь. Это касается нетрудоспособных неработающих граждан, которые проживают одни. Они могут обратиться в комиссию, чтобы субсидия им была назначена не на социальный норматив – например, для одного человека 48,87 кв. м, а на больший метраж. Но метраж этот может быть увеличен не более чем на 30%. Допустим, человек проживает один в трехкомнатной квартире площадью 63,5 кв. м. По решению комиссии субсидия ему может быть назначена не на 48,87 кв. м, а на всю площадь.
Еще одна распространенная ситуация – когда у людей на начало отопительного сезона есть задолженность по коммунальным платежам, превышающая 340 гривен. В этом случае либо при погашении задолженности, либо при заключении договора о реструктуризации субсидия может быть назначена. А вдруг человек в это время болел, находился в каких-то сложных обстоятельствах – он вправе обратиться в комиссию, и как исключение субсидия может быть назначена.
Может быть и такой повод для обращения в комиссию. Допустим, человек купил машину, поскольку она ему очень нужна – пусть не новую, но ее стоимость превышает 50 тысяч гривен. Комиссия опять-таки может в качестве исключения назначать в этом случае субсидию.
Как получить субсидию супругам с разной пропиской?
— Сейчас очень много кривотолков по поводу ситуации с пропиской супругов по разным адресам. В случае если муж живет у жены, а зарегистрирован у родителей – он действительно должен подавать декларацию о доходах и тут, и там?
— Декларация подается по тому адресу, по которому человек обращается за назначением субсидии. Если обращается, допустим, жена – она обязательно декларирует, что у нее есть муж, зарегистрированный по другому адресу, и его доход тоже будет учтен при расчете субсидии. Но это не значит, что его доход будет просто добавлен к ее доходу – вовсе нет.
Для расчета обязательного платежа человека, который обращается за субсидией (в данном случае – жена), есть специальная формула, утвержденная Постановлением Кабмина №1156. И как раз в этом случае к доходам жены добавляются доходы мужа, и при расчете обязательного платежа их совокупный доход делится на два, чтобы мы знали какой процент от своих доходов конкретная семья должна платить. Социальный норматив на человека, который не зарегистрирован, – не рассчитывается, он рассчитывается только на зарегистрированных по этому адресу.
— А если родители мужа, где он зарегистрирован, тоже претендуют на субсидию – им тоже в декларации нужно указывать его доходы?
— Его доходы там тоже учитываются, более того – учитываются и доходы его жены. Но всегда есть выход из ситуации: если человек там зарегистрирован, но фактически не проживает и может это подтвердить (допустим, справкой из ОСМД, где он проживает у жены) – в этом случае его родители могут обратиться в комиссию, чтобы назначили субсидию исходя из фактических доходов, зарегистрированных без учета их сына и его жены.
Не работаешь? Твой доход 5523 грн плюс ЕСВ
— Разъясните еще один достаточно спорный момент – если один из членов семьи проживает за границей или официально не трудоустроен. Положена ли субсидия такому домохозяйству и в каком случае?
— Все зависит от того, получает ли этот человек доход в Украине и оплачивает ли он ЕСВ. Если человек в течение какого-то времени проживает за границей, но при этом он там учится, или проходит лечение, или находится в командировке – субсидия назначается. Если он долгое время проживает за рубежом и в Украине не получает доходов и не оплачивает ЕСВ, то такой семье субсидия назначена быть не может даже по решению комиссии.
Касательно граждан, которые проживают в Украине, но при этом не имеют доходов, не оплачивают ЕСВ, возникает предположение, что они работают неофициально (правда, если человек находится на учете в центре занятости – это уважительная причина: значит, он ищет работу). И в данном случае семья тоже на субсидию рассчитывать не может. Но это, возможно, подвигнет человека легализовать свое положение. Кроме того, в таком случае по решению комиссии субсидия может быть назначена.
Есть варианты решения вопроса: человек может обратиться в фискальную службу, заключить договор добровольного страхования – для уплаты ЕСВ. И тогда при расчете его доходов для назначения субсидии берется три прожиточных минимума для трудоспособных лиц – 5523 гривны. Плюс он обязан уплатить единый социальный взнос. В этом случае субсидия будет назначена.
— Скажите, есть какой-то предел дохода семьи, который явно говорит о том, что на субсидию надеяться не стоит?
— Такого предела дохода нет. Поясню на примере. Есть, допустим, один человек, который получает 20 тысяч гривен – для него существует один обязательный платеж. А есть семья из пяти человек с совокупным доходом 20 тысяч гривен – для нее процент обязательной платы будет совершенно другой, потому что рассчитывается он на каждого человека в семье.
Ведь что такое субсидия? Это разница между стоимостью коммунальных услуг и определенной для каждого конкретного человека, для каждой семьи обязательной части дохода, которой он будет оплачивать коммунальные услуги.
Поэтому каких-то определенных ограничений нет. Каждый человек может обратиться за субсидией. Для каждого индивидуально она будет рассчитана.
Число субсидиантов сократилось вдвое
— Сейчас – в преддверии отопительного сезона — люди уже подают документы на субсидию?
— На сегодняшний день более 200 тысяч граждан получают субсидии. А на конец отопительного сезона получателей субсидии в Харьковской области было 464 тысячи. То есть осталось меньше половины. И, конечно же, мы ожидаем обращений граждан после начала отопительного сезона.
— Но все равно субсидиантов будет меньше, чем в прошлом отопительном сезоне?
— Скорее всего, да. Это связано и с ростом пенсий, и с ростом заработной платы. То есть нет прямой зависимости с ужесточением программы жилищных субсидий – существуют и другие объективные факторы.
— Можно подать в управление социальной защиты документы на субсидию в электронном виде?
— Конечно. Сейчас хорошо работает электронный сервис. Если подаете документы в электроном виде, не имея цифровой подписи, – в течение месяца нужно все равно посетить управление социальной защиты и лично подписать заявление и декларацию. Если есть электронная цифровая подпись – электронный сервис позволяет ее накладывать и человеку никуда не придется ходить.
Кроме того, можно отправить документы, бросив их в обычный почтовый ящик.
— Сейчас большие очереди в отделах субсидий?
— Многие обращаются по поводу назначения субсидий в центры предоставления административных услуг. Люди обращаются к специалистам управления социальной защиты по разным вопросам – сложно сказать, сколько из них пришли непосредственно за субсидией. Но, конечно, очереди есть…
— Еще неизвестно, какую сумму на субсидии государство выделяет именно для Харьковской области?
— Еще неизвестно — пока не принят Закон Украины «О государственном бюджете на 2019 год». Только после этого идет распределение денег по областям.
— В проекте госбюджета-2019 финансирование населения на жилищно-коммунальные субсидии сокращается на 20% . Хватит ли денег?
— Это только проект – пока еще неизвестно, что получится на выходе. Но денег в любом случае хватит на всех.
Глобальная монетизация начнется со следующего года
— Ольга Николаевна, напомните, какие изменения произошли в социальных нормах тех или иных услуг, на которые оформляется субсидия?
— С 2018 года был снижен социальный норматив потребления электроэнергии: на одного человека в месяц было 90 кВт, стало — 70 кВт/мес.
С 1 мая несколько снижен социальный норматив на газ, который используется для индивидуального отопления: с пяти кубометров до 4,5. Но при этом увеличился корректирующий коэффициент – с 1,49 до 1,149, например, для одно- и двухэтажных домов. То есть, по большому счету, социальный норматив не изменился, просто был откорректирован в зависимости от температурного режима нашего региона.
Социальные нормативы на холодную, горячую воду и тепло остались без изменений.
— К глобальной монетизации субсидий уже готовитесь?
— Это, скорее всего, произойдет только со следующего года. И для этого нужна еще будет нормативная база. Сейчас Министерство социальной политики как раз этим занимается – разрабатывает изменения в постановление Кабмина.
Личное дело
Ольга Николаевна БАЛЕВА родилась 24 октября 1972 года в Харькове.
В 2014 году окончила магистратуру Украинской инженерно педагогической академии по специальности «Менеджмент организаций и предприятий и администрирование». С 2001 года работала в управлении труда и социальной защиты Московского района Харькова.
С 2011 работает в Департаменте социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации. С августа 2015 года по сегодняшний день – начальник отдела льгот и жилищных субсидий управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации.
Замужем, сыну – 23 года. Любит читать и слушать музыку.