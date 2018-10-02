Как получить субсидию на отопительный сезон 2 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Об основных новациях в назначении субсидий в преддверии отопительного сезона читателям «Вечернего Харькова» рассказала начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольга Балева.