Политика

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Стало известно, кому оккупанты запретили ездить по Крымскому мосту

Стало известно, кому оккупанты запретили ездить по Крымскому мосту
В ночь на 1 октября по Крымскому мосту разрешили движение для большегрузов, кроме грузовиков, перевозящих нефть.
Об этом сообщил источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Согласно сообщению, со стороны Тамани в Керчь по-прежнему нельзя провозить нефтепродукты. У таких машин до сих пор нет специальных разрешений от Ространснадзора.

По словам аналитика компании "Алгоритм Топливный интегратор" (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктора Костюкова, с 1 октября Министерство транспорта выдало разрешение на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали.

"Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз", - добавляет он. Но коллапса из-за недопоставок топлива в Крыму нет, уточняет Костюков. Поставщики пользуются паромной переправой по морю, как до введения в строй моста, и ждут получения разрешений, поясняет он.

По словам директора ГУП "Крымские морские порты" Волкова, бензовозам запрещен въезд на Крымский мост из-за неготовности инфраструктуры, заявил Алексей Волков, не уточнив деталей.

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