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Харьковские боксеры отлично выступили на международном турнире в Румынии

Харьковские боксеры отлично выступили на международном турнире в Румынии
Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу среди мужчин и женщин «Золотой пояс», который проходил с 25 по 30 сентября в Галаце (Румыния).
Всего в соревнованиях приняли участие боксеры из 14 стран мира. Украину представили три харьковских спортсмена: Сергей Горсков, Роберт Мартон и Юлия Цыплакова, и все они завоевали медали.

Так, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 91 кг победу одержал Сергей Горсков. В этой же весовой категории 3-е место досталось Роберту Мартону.

Золотую медаль в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала Юлия Цыплакова.

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