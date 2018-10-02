Культура

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Умер знамениты одессит

Умер знамениты одессит
Умер эстрадный артист Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац). О его смерти сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья.
Вскоре информацию о смерти Карцева подтвердила его внучка Вероника Евстигнеева.

"Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она российскому агентству ТАСС.

Роману Карцеву было 79 лет. О причинах смерти артиста не сообщается.

Роман Карцев - артист эстрады, театра и кино родом из Одессы. Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра Эрмитаж, Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в фильмах Собачье сердце, Небеса обетованные, Старые клячи и в телесериале Мастер и Маргарита.

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