Светличная: «Молодые, амбициозные и опытные люди нужны нашему государству» 2 октября 2018 г. источник 0 0

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сегодня посетила харьковский центр Украинской академии лидерства, где пообщалась со студентами из разных регионов Украины.

Руководитель области рассказала о проектах развития, реализуемых в Харьковской области, и ответила на вопросы студентов академии.



"Академия лидерства - это хорошая возможность для всех креативных, молодых, амбициозных, энергичных получить то, чего нет у других ваших коллег, - возможность заявить о себе, реализовать свой проект, приобщиться к проектам, которые внедряют органы государственной власти или местного самоуправления, и, конечно, набраться опыта, - отметила Светличная. - Ведь молодые, амбициозные и опытные люди нужны нашему государству. Именно такие лидеры будут развивать Украину. И мы, как и все, кто любит свое государство, заинтересованы в том, чтобы именно такие люди приходили на государственную службу".



Среди вопросов, которые задавали руководителю области, - вопросы обеспечения безопасности в регионе, развития неформального образования, сотрудничества с академией и тому подобное. Студентка из Винницы поинтересовалась, какой глава ХОГА видит Харьковскую область в 2030 году.



"У нас есть стратегия до 2020 года, до 2030-го еще не планировали. Но очень важно смотреть вперед и проводить стратегическое планирование. Мы видим Харьковскую область в 2030 году безопасной, развитой и европейской. И достижение этой цели зависит от вас, в том числе. Ведь до 2030 года нужно будет полностью обновить систему государственного управления, подходы государственного управления и взгляды на жизнь - чтобы люди понимали, что именно они являются источником власти. Надеюсь, что каждый гражданин к этому периоду времени поймет, что именно он является составляющей развития своего государства", - ответила Светличная.



Она заверила, что руководство ХОГА и в дальнейшем будет поддерживать такие проекты, как Украинская академия лидерства.



"Областная администрация поддерживает курс саморазвития, самосовершенствования и приобретения новых профессиональных качеств. Будем очень рады, если такие молодые люди с профессиональными навыками будут участвовать в развитии Харьковской области. Мы всегда открыты для того, чтобы молодое поколение вступало в ряды исполнительной власти на местах", - сказала Светличная.



Для справки. Украинская академия лидерства - это 10-месячная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 18 лет. Обучение длится 6 дней в неделю, а студенты проживают в кампусах академии. Сейчас ячейки УАЛ присутствуют в Киеве, Харькове, Львове, Николаеве, Полтаве, Черновцах. Харьковский центр академии стал первым на востоке Украины. Он был создан в 2016 году. За год студенты привлекли более 5000 человек к реализации 20 проектов в Харькове и области. В сентябре 2017 года центр переехал в новое здание, спроектированное известным архитектором Виктором Зотовым. Новое свободное пространство академии стало также местом для Молодежного центра УАЛ. В этом учебном сезоне в Харькове учатся 42 студента академии из 14 регионов Украины.