Культура

  • 190
    •  / 

Назван лучший фильм о зомби в истории

Назван лучший фильм о зомби в истории
Кинокритики американского издания Esquire составили список из десяти лучших фильмов про зомби за всю историю кинематографа.
Лидером рейтинга стала лента «Ночь живых мертвецов» режиссера Джорджа Ромеро.

Черно-белая картина, вышедшая в 1968 году, считается культовой, а в 1999-м она была включена в Национальный реестр фильмов США. После релиза «Ночь живых мертвецов» была новеллизирована и положила начало франшизе «Живых мертвецов» Ромеро.

На второй строчке — комедия Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом, которая вышла в 2004 году. Третье место получил хоррор «28 дней спустя» 2002 года. Режиссером ленты выступил снявший «На игле» Дэнни Бойл.

 

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3263.93 грн
100 USD 2827.63 грн
10 RUB 4.3354 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи