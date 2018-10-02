Назван лучший фильм о зомби в истории

Кинокритики американского издания Esquire составили список из десяти лучших фильмов про зомби за всю историю кинематографа.

Лидером рейтинга стала лента «Ночь живых мертвецов» режиссера Джорджа Ромеро.

Черно-белая картина, вышедшая в 1968 году, считается культовой, а в 1999-м она была включена в Национальный реестр фильмов США. После релиза «Ночь живых мертвецов» была новеллизирована и положила начало франшизе «Живых мертвецов» Ромеро.

На второй строчке — комедия Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом, которая вышла в 2004 году. Третье место получил хоррор «28 дней спустя» 2002 года. Режиссером ленты выступил снявший «На игле» Дэнни Бойл.