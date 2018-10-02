Фонд Бориса Колесникова стал победителем Национального рейтинга благотворителей 2018 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Киеве 28 сентября состоялось награждение победителей Национального рейтинга благотворителей 2018. Европа 1 октября отмечала День благотворительных фондов. К этому дню Украинский форум благотворителей составляет ежегодный рейтинг благотворительных фондов и организаций, которые подтверждают прозрачность и подотчетность своей деятельности, открыто публикуя годовые отчеты.