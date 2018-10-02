Фонд Бориса Колесникова стал победителем Национального рейтинга благотворителей 2018

Фонд Бориса Колесникова
второй год подряд стал лидером рейтинга в категории «Развитие науки и образования в Украине» в сегменте организаций с бюджетом от 10 до 100 млн грн.
С 2008 года Фонд занимается благотворительной деятельностью в сфере образования, науки и спорта, поддерживает талантливых и мотивированных студентов технических специальностей, приобщает школьников к занятиям спортом, сохраняет памятники истории и культуры.
В течение 2017-2018 учебного года Фонд Бориса Колесникова провел семь образовательных проектов среди студентов технических и инженерных специальностей. В них приняли участие около 15 000 учащихся ведущих вузов. 400 победителей конкурсов «Авиатор», «Архитектор», «Железнодорожник», «Агро», «Пищевые технологии», «Морское дело» и «Программист» были награждены поездками на международные специализированные выставки. Они ознакомились с новейшими технологиями своей отрасли, посетили мастер-классы, пообщались со специалистами мирового уровня. За годы работы Фонда для многих студентов участие в конкурсах стало началом карьеры, показало возможности и перспективы профессии, доказало конкурентоспособность украинских специалистов на мировом уровне.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поблагодарил Украинский форум благотворителей за оценку работы. Он отметил, что Фонд продолжит инвестировать в формирование образованной и здоровой нации, поддержку молодежи, мотивирование технически грамотных специалистов трудиться на благо страны.
В начавшемся 2018-2019 учебном году Фонд также проведет конкурсы по семи направлениям среди студентов технических специальностей. Кроме поездок на международные выставки, для победителей планируются стажировки на зарубежных производствах и гранты на реализацию бизнес-проектов.
Напомним, Фонд Бориса Колесникова дал старт новому сезону образовательных конкурсов открытием «Пищевых технологий 2019». Регистрация в нем проходит до 28 октября на странице в Фейсбуке
.