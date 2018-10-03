Культура

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Концовку «Черного зеркала» выберут зрители

Концовку «Черного зеркала» выберут зрители
Netflix позволит зрителям управлять сюжетом сериалов.

Первые интерактивные проекты выйдут на экран уже до конца этого года. Среди них — один из эпизодов сериала «Черное зеркало», концовку которого определят поклонники. Пятый сезон телешоу выйдет в декабре, точная дата пока не известна.

Два других проекта — адаптации видеоигр. Отмечается, что сами игры Netflix выпускать не планирует.

«Черное зеркало» рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий.

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