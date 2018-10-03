Концовку «Черного зеркала» выберут зрители
3 октября 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
3 октября 2018 г.
Первые интерактивные проекты выйдут на экран уже до конца этого года. Среди них — один из эпизодов сериала «Черное зеркало», концовку которого определят поклонники. Пятый сезон телешоу выйдет в декабре, точная дата пока не известна.
Два других проекта — адаптации видеоигр. Отмечается, что сами игры Netflix выпускать не планирует.
«Черное зеркало» рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 EUR
|3263.93 грн
|100 USD
|2827.63 грн
|10 RUB
|4.3354 грн