Жуткое ДТП в центре Харькова: Дронов заплакал, впервые давая показания 2 октября 2018 г. источник 0 0

Участник страшного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов впервые дал показания на суде и заплакал, когда говорил о погибших.

Водитель Volkswagen Touareg попросил прощения у родственников всех жертв и пострадавших в результате аварии. При этом он снова указал, что не виновен в случившемся.



"Тот факт, что я не признаю свою вину в этой трагедии, не может быть отягощяющим обстоятельством. На моем месте мог оказаться любой из водителей, которые проезжают этот перекресток. Я не признаю свою юридическую вину, но я виновен как человек", - заявил харьковчанин.



Напомним, 18 октября на перекрестке улицы Сумкой и переулка Мечникова произошло столкновение Volkswagen Touareg и Lexus, после которого "японец" вылетел на тротуар и врезался в людей. Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позднее скончалась в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Шесть человек получили травмы различной тяжести. Сейчас оба подозреваемых - Алена Зайцева и Геннадий Дронов - находятся под стражей.