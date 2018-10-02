Со следующего года начинается реформа скорой помощи 2 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Доступное лечение хронических заболеваний и бесплатная диагностика — в правительстве рассказали об изменениях в системе здравоохранения, предложенные в бюджете на следующий год.

В 2019 году расходы на медицину будут увеличены до 92,3 млрд гривен, сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Кабмин.



Итак, в правительстве обещают доступное лечение хронических заболеваний благодаря программе «Доступные лекарства, запущенной правительством в 2017 году, по которой люди имеют возможность получить бесплатно или с незначительной доплатой более 260 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. В настоящее время реализовано 26,5 млн рецептов. И в следующем году правительственная программа продолжит работать, на ее финансирование в бюджете-2019 предусмотрено 1 млрд грн.



Кроме того, улучшится ситуация с обеспечением лекарствами и медицинскими средствами в больницах, которые пациенты должны получать бесплатно. Правительство увеличило объем средств на закупки лекарств в 590 млн грн, а благодаря переходу на закупки через международные организации удалось преодолеть коррупцию, которая существовала в этой сфере. Было сэкономлено до 39% государственных средств, что позволило приобрести больше препаратов для обеспечения больниц и лечения пациентов в стационаре. В частности, количество лекарств для лечения онкологических заболеваний удалось закупить на 85% больше.



Рентген, УЗИ и маммография по направлению врача будут бесплатными. С этого года начались изменения в первичном звене медицинской помощи — внедряется новая система финансирования по принципу «деньги за пациентом». Люди выбирают своих врачей, а государство будет платить именно тем медучреждениям, где работают врачи, к которым человек обратился за помощью. Уже со второй половины 2019 года по направлению семейного врача его пациенты смогут пройти бесплатную диагностику — это самые необходимые исследования и анализы, например, рентген, УЗИ, эхо сердца, маммография. На программу «Бесплатная диагностика» правительство выделило 2 млрд грн.



Правительство продолжает развитие сети кардиоцентров, которые работают круглосуточно без выходных, и в случае острого инфаркта миокарда человек получает помощь бесплатно (обследование, стентирование) – на это выделяется 150 млн грн. Человек с инфарктом должен попасть в такой центр как можно быстрее, ведь оказание медицинской помощи в первые два часа после инфаркта уменьшает смертность в четыре раза. За два года была профинансирована закупка 26 ангиографов, в 2019 году правительство выделит средства на закупку еще 13 ангиографов.



Кроме того, со следующего года правительство начинает реформу экстренной медицинской помощи, на что предусмотрено 1 млрд грн. Эти средства будут направлены на закупку новых скорых с новым оборудованием, создание современных диспетчерских, повышение зарплат работникам бригад экстренной медпомощи, которые пройдут дополнительное обучение.